11.11.2019 - 07:50 |
İskele’deki Atatürk Anıtı’nda anma töreni
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, İstiklal Marşı ile eşliğinde göndere çekilen bayraklar ardından yarıya indirildi. Törene İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, milletvekili Yasemin Öztürk, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Personel Albay Necati Dinç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı.