Jeneratör tartışması

Genel Kurul’da İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi değişiklik yasa tasarısının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak oy birliği ile onaylandı.

İç tüzüğün 62. maddesine göre söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, AKSA’nın 2 buçuk 3 yıl önce herhangi bir talep olmadan ülkeye jeneratör getirdiğini ve bu jeneratörün izinsiz getirildiği için Mağusa Limanı’nda bekletildiğini belirterek, devletin de bu doğrultuda ardiye ücreti belirlediğini ve bunun borç olarak AKSA’ya yazıldığını kaydetti.

Özdenefe,10 milyon TL civarındaki bu borcun silindiği yönündeki haberlerin doğruluğunu sordu, eğer varsa bunun gerekçelerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Konu hakkında söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ilgili jeneratörün dönemin hükümetinin sözlü talebi üzerine getirildiğini, Mağusa Limanı’nda Adaport’ta bekletildiğini ve burada konuşlandırılan jeneratör için AKSA’nın zaten kira ücretini Adaport’a ödediğini söyledi.

Adaport’a ödedi

Tekerrürü önlemek, iki kez ayni konu için kira ücreti ödememesi için Bakanlar Kurulu’nda karar aldıklarını söyleyen Amcaoğlu, aslında ardiye ücretinin ödendiğini, ücretin Adaport’a ödendiğini kaydetti.

“Jeneratör, bizim gümrük hattımızda konuşlandırılmış olsaydı, ardiye ücretinin alınacaktı ancak gümrük sınırları dışında bulunan Adaport’ta konuşlandırıldığı için böyle bir uygulamaya gidildi” diyen Amcaoğlu, bunun daha doğru olacağını düşündüklerini kaydetti. Amcaoğlu, Adaport’a kiralanan bir alan içinde konuşlandırılan jeneratör için kira ücreti alamayacaklarını vurguladı.

“Kimsenin kimseye kıyak geçtiği yoktur” diyen Amcaoğlu, geri ihracı için bu bakanlar Kurulu kararının üretilmesi gerektiğini, işlemin kapatılabilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı’dan tepki

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğün 62. maddesine göre sağlıkta ihmal ve can kayıpları ile ilgili bir konuşma isteminde bulundu, ancak ilgili bakanın Melis’te olmaması nedeniyle konuşmasından vazgeçti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, üzgün olduklarını ifade ederek, çocuğun yaslı ailesine başsağlığı diledi.

Pilli, konu hakkında geniş çaplı bir araştırma ve sonuçları konusunda açıklama yapılacağını vurgulayarak, doktorlardan aldığı bilgileri Meclis Genel Kurulu ile paylaştı.

Sağlıkta büyük sıkıntılar olduğunu her zaman dile getirdiğini, altyapı eksikliklerinin bulunduğunu, artık yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Pilli, doktor eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Pilli, doktorların asla hasta ayrımı yapmadığını, tüm sağlık servislerinde, özveri ile çalışan bir sağlık personeli bulunduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı’na gelen her yazılı şikayetin araştırıldığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.