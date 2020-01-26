Kanser hastaları derneğine bağış

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret edilerek bağış takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve NEU Genetics Society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, YDÜ öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de kendisine gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, moleküler biyoloji genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine önemli bir konuda kendilerine yardımcı olmak için düzenledikleri yardım etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.