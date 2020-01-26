BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Kanser hastaları derneğine bağış
    ABONE OL
    26.01.2020 - 07:50 |

    Kanser hastaları derneğine bağış

    Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, “Neu Genetics Society”, Kanser Hastaları’na Yardım Derneği yararına “Lucky Dip” isimli bir bağış kampanyası düzenledi.

    Kanser hastaları derneğine bağış

    YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret edilerek bağış takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve NEU Genetics Society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, YDÜ öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

    Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de kendisine gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, moleküler biyoloji genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine önemli bir konuda kendilerine yardımcı olmak için düzenledikleri yardım etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

    Son dakika... Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklama!

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber