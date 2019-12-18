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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kanser hastaları için 228 bin TL toplandı
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    18.12.2019 - 07:50 |

    Kanser hastaları için 228 bin TL toplandı

    Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Blisters Sisters ekibinin 228 bin 860 TL yardım topladığını belirtti.

    Kanser hastaları için 228 bin TL toplandı

    Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, toplanan miktarın önemine vurgu yaparak, bu miktarla yaklaşık 200 kanser hastasına yardım yapılacağını kaydetti.

    Auriana Stevens, Carole King, Lynda Street ve Susan Tilt’den oluşan Blisters Sisters ekibi Meme Kanserinde Farkındalık Ayı ile Erken Tanının öneminin vurgulamak için ekim ayında 7 günlük yürüyüş gerçekleştirmişti.

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