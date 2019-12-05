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    HaberlerKıbrıs Haberleri Karma resim sergisi yarın açılıyor
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    05.12.2019 - 07:50 |

    Karma resim sergisi yarın açılıyor

    Kazakistanlı sanatçılar tarafından hazırlanan karma resim sergisi yarın açılıyor.

    Karma resim sergisi yarın açılıyor

    Kazakistanlı sanatçılara ait toplam 37 eserden oluşan bir kişisel sergi ile bir karma resim sergisi saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) sergi salonunda yer alacak.

    Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kazakistanlı Sanatçı Almas Nurgozhayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 15 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar tarafından hazırlanan 22 eserden oluşan karma resim sergisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açılacak.

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