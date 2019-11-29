Karma resim sergisi YDÜ’de açıldı

YDÜ’den verilen bilgiye göre, serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat İ. Günsel de katıldı.



YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenen çalışmalar, 6 Aralık’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak

Sergilenen çalışmalar Kırgızistanlı Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev; Kazakistanlı Nurlan Shilibayev; Rusya Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait.