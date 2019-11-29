BİST107.1260EURO 6,350,03USD5,760,06ALTIN270,220,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri Karma resim sergisi YDÜ’de açıldı
    ABONE OL
    29.11.2019 - 07:50 |

    Karma resim sergisi YDÜ’de açıldı

    Kırgızistanlı üç ve Kazakistanlı bir ressamın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel resim sergisi ile bazı Rus sanatçılar tarafından hazırlanan karma resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde ziyarete açıldı.

    Karma resim sergisi YDÜ’de açıldı

    YDÜ’den verilen bilgiye göre, serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat İ. Günsel de katıldı.

    YDÜ İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenen çalışmalar, 6 Aralık’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak
    Sergilenen çalışmalar Kırgızistanlı Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev; Kazakistanlı Nurlan Shilibayev; Rusya Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait.

    Alman kanalında Türkiye için skandal ifadelerAlman kanalında yayınlanan bir programda sunucu Tim Sebastian'ın sözleri tepki topladı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

    Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

    ‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

    ‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

    İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

    İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

    Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

    Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

    Sıradaki Haber