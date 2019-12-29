29.12.2019 - 07:50 |
Kazak sanatçıların sergisi YDÜ’de
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev’e ait 36 eser, Pyotr Kishkis’e ait 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva’ya ait 32 eser ile toplam 86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından yarın açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılış saat 08.30’da YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.