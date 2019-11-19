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    HaberlerKıbrıs HaberleriKemal Aşık mezarı başında anıldı
    19.11.2019 - 07:50 |

    Kemal Aşık mezarı başında anıldı

    Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden Kemal Aşık, 30. ölüm yıldönümünde anıldı.

    Kemal Aşık mezarı başında anıldı

    Aşık için, ilk tören Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında yapıldı. Törene, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri yanında Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özkurt, eski TAK müdürlerinden ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Aziz katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Ardından çiçeklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.

    TAK Müdürü Fehmi Gürdallı burada yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ın TAK denince akla gelen birkaç isimden biri olduğuna işaret etti.

    “Biz maalesef onunla çalışma fırsatını, onu tanıma fırsatını yakalayamadık ama onun nasıl bir gazetecilik tutkusuyla ve fedakarlıklarla hizmet verdiğini hep dinledik” diyen Gürdallı, Aşık’la ilgili hep iyi şeyler duyduklarını anlattı. “Bir insan bu kadar uzun yıllar bir kuruma, bir mesleğe hizmet eder de bu kadar iyi anılırsa bize düşen görev de onların bıraktığı yerden bayrağı daha iyi yerlere taşımaktır” diye konuşan Gürdallı, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık’ı da rahmetle andı.

    BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Özkurt da konuşmasında, Kemal Aşık’ın Bayrak Radyosu’nun kurucularından ve TRT’nin ilk Kıbrıs muhabiri olduğuna işaret etti.

    Aşık’ın Kıbrıs Türk basınına verdiği emeklerin ortada olduğuna işaret eden Özkurt, “Ben de kendisiyle çalışma imkanı bulmadım ama hep dinledim” dedi.

    Özkurt Aşık’a, Kıbrıs Türk basınını bugünlere getirdiği için teşekkür etti.

    Lefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’daki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.

    1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetmişti.

     

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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