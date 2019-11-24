‘Kıbrıs Türkü kendini yönetmek ister’

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, Türkiye’yle sağlıklı bir ilişki kurulması gerektiğini ancak bunun asla Türkiye’nin talimatlarını yerine getirmek anlamına gelmediğinin altını çizdi.



Kıbrıs Türk kimliğinin en karakteristik özelliğinin kendi kendini yönetmek istemesi olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti:

“KKTC’yi de böyle görürüm. Ben devletin varlığına inanırım. Bir toplumun, kimliğin ayakta kalması için devleti ve o devlet kurumları içinde toplumun kendi kendini yönetmesini olmazsa olmaz görürüm. Türkiye’yle sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız. Kıbrıs sorunuyla ilgili ana çerçeveyi bizim çok daha iyi çizebileceğimize inanırım. Bizim içinde yaşadığımız meselemizdir çünkü. Yaşayarak öğrendik. Bugüne kadar her hal ve şartta iyi günde kötü Türkiye bizim yanımızdaydı. İnkar edebilir miyiz, edemeyiz. Özel bir ilişkimiz var.”



Laiklik vurgusu



KKTC toplumunda farklı bir laiklik anlayışı olduğuna vurgu yapan Kudret Özersay, Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya bakışının Atatürk ve O’nun duruşu üzerinden şekillendiğini söyledi ve şöyle devam etti:



“O nedenle bizim için Atatürk’ün temel ilkeleri, özellikle laiklik son derece önemlidir. Türkiye’de şu anda iktidarda bulunan hükümetle bizim bu ve benzer konularda farklı düşünüyor olmamız normaldir. Farklı görüşler olabilir. Zaman zaman farklı talepler de gelebilir. Marifet bunun üzerinden kavga çıkarmak değil. Marifet bizim için ne mümkündür ne değildir bunu medeni bir biçimde ortaya koymaktır. Basın üzerinden açıklama yapmak doğru değildir. Bunu direkt diyalogla, izah ederek yapmak gerekir.”



‘Beklentim yüksek değil’



Başbakan Yardımcısı Özersay, Berlin’de yapılacak üçlü görüşme konusunda beklentisinin çok yüksek olmadığını söyledi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı’yla bir araya gelindiğinde diğer siyasi aktörlerde de benzer bir yaklaşım gözlemlediğini anlatan Özersay, “Bazı konularda ortak bir vizyona sahip miyiz diye bir araya gelinecek. O konular da eksik” dedi.