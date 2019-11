‘KKTC, turizmde marka olacak’

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği 31’inci Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurul’a Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul, İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığındaki divanın oluşturulmasıyla başladı.

Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan KITSAB Başkanı Erkan Kilim, devletin başlarını yanlarında görmenin kendilerini güçlü kıldığını ifade ederek, turizmin seyahat ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

‘Destek önemli’

Turizmin, bir devlet politikası olması gerektiğini ifade eden Kilim, ülkede seyahat acentesi olmanın büyük fedakarlık gerektirdiğini, devlet desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Kilim, “Her gelen turist ülkeye katma değer olarak geri döner. İnsanlık dışı izolasyonlarla mücadelemize rağmen acenteler bu ülkeye 1 milyonun üzerinde turist getirebilmektedir” dedi. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, sektördeki örgütlerin koordineli çalışmamasını eleştirerek, böyle olunca hükümet üzerinde istenilen etkinin yapılamadığını söyledi. “Birlikte çalışmadığımız sürece başarı şansımız yok” diyen Çağıner, değişim zamanının geldiğini kaydetti.

Çağıner, “Acenteler ve otelciler eğer koordineli çalışırlarsa, hem refahımız gelişir, hem de turizm gelirleri yükselir. Turizm ve Yükseköğrenim geleceğimiz için en önemli iki sektördür” dedi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da, Dimağ Çağıner’in söylediklerine katıldığını, ancak kendinin bu alanda daha farklı bir mesajı olduğunu belirtti.

Savaşan, yıllardır bekledikleri, ‘turizmin bir devlet politikası olması’ talepleri için ilk kez mevcut Bakanlar Kurulu’nun bir adım attığını vurgulayarak, bunun 2020’de sürdürülebilir bir yapıda olması için hükümetin yola çıktığını söyledi.

‘Farkındalık eksik’

Sucuoğlu, turizmle ülkeye bir milyar üzerinde katkı sağlandığını söyleyerek, bunun halka hissettirilemediğini belirtti.

Sucuoğlu, turistin ülkeye gelirken getirdiği parayı geri götürmemesi gerektiğini de kaydederek, “Köy ve kasabalarda paranın harcanabileceği ortamlar hazırlamalıyız. En büyük eksiklik de halkın farkındalığının olmasıdır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, seyahat acentelerinin her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, ülkede 135 civarında acente olduğunu, ancak bunlardan sadece 20’sinin aktif olduğunu söyledi.

Ülkeye gelen 1 milyon 200 bin turist rakamında sektörün payının büyük olduğunu kaydeden Üstel, UBP döneminde başlatılan teşvik programı ile bu rakamların yükseldiğini, açığın kapatıldığını belirtti.

Yeni hedefin 2 milyon turist ve daha fazla gelir olduğunu kaydeden Üstel, “Havada, ticarette ambargolar var. Ülkede de bazı sıkıntılar var. Ama sizlerin katkısı ile bu olumlu bir hale çevrildi” dedi.

Genel Kurul’da son konuşmayı yapan Başbakan Ersin Tatar da, turizmi sevdiklerini ve önem verdiklerini ifade ederek, sektörün, ekonomi, maliye, cari açık, kültür, sanat ve insanlık için katkısının bilindiğini söyledi.

Tatar, turizmin bir hükümet ve devlet politikası olması için kararlılıklarının devam ettiğini de dile getirerek, yeni yönetimin önemli işlere imza atmasını diledi. Kapılarının herkese açık olduğunu da söyleyen Tatar, “KKTC olarak altyapımızı, yollarımızı, elektriğimizi her şeyimizi güçlendirerek, turiste de ziyaretçiye de imkan sağlamak ve burayı bir cazibe merkezi yapma noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘Birlikte başarılı olacağız’

Tatar, Milliyet gazetesinde manşet olan açıklamasını anımsatarak, burayı bir marka yapma yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi. Tatar, “Türkiye kamuoyuna her fırsatta söylüyoruz. KKTC’ye sık sık geliniz. Yunan adaları yerine Kuzey Kıbrıs’a sık sık geliniz. KKTC hepimizin bir vatanıdır. Burada her türlü tarih, kültür, turizm imkanı vardır. Çeşitli yabancı ülkelerde fuarlara katılıyoruz. Turizm kapasitesini artırmak başarılarımızı artırma çalışmalarımız sürüyor” dedi. Tatar, 25 bin plus yatağa doğru gidildiğini ve tüm projeler tamamlandığında 40 bin yatağa ulaşılacağını söyleyerek, belli bir yatak kapasitesine gelindiğinde KKTC’nin dünya turizminde bir marka olarak kendini kabul ettireceğini belirtti.Tatar, bu konudaki inancının tam olduğunu ifade ederek, “Sizlere, sektöre ve KKTC’ye güveniyorum, mutlaka hep birlikte başarılı olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından hükümet yetkilileri ve acenteler birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından genel kurulda raporların okunmasına geçildi.