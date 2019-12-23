‘KKTC, Türkiye’yle iş birliği yapacaktır’

Özersay, Yunan gazetesi Kathimerini’nin pazar günleri Güney Kıbrıs’ta yayımlanan baskısına röportaj verdi. KKTC’de insansız hava araçları (İHA) operasyonunun bir süredir devam etmekte olduğunu hatırlatan Özersay, Türkiye’de Dalaman’dan kalkan İHA’ların arama ve sondaj yapılan bölgelere intikal ettiğini söyledi. Özersay, yeni dönemde bu operasyonu daha etkili hale getireceklerini kaydederek, “Geçmişte, mesafe faktörü sebebiyle 24 saatlik takip sorunluydu. Bu sebeple tüm operasyonun daha etkili olması için KKTC havaalanının kullanılmasına izin verdik” diye konuştu. Türkiye’nin halihazırda Boğaz bölgesinde bir hava koridoruna sahip olduğunu ve bunu askeri ihtiyaçlar için kullanıldığını belirten Özersay, “KKTC, ihtiyaç olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Ekonomik misilleme’

Özersay, Türkiye’nin müttefik ve stratejik ortak olduğunu kaydederek, Rum kesiminin ABD ve Fransızlarla yaptığı iş birliklerini hatırlattı. Özersay, Rumların, Larnaka Havalimanı aracılığıyla adaya gelen turistlerin KKTC’ye geçişlerini engellemeye çalışması halinde, bundan iki toplum ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Böyle bir durumda, KKTC’nin de Rumlara karşı bir ekonomik misillemede bulunacağını kaydeden Özersay, “Bir turistin Larnaka Havaalanı aracılığıyla kuzeye ulaşması hususunda seni rahatsız eden nedir? Eğer ekonomime zarar vermek için bu konudan faydalanmaya çalışırsan, ben de aynısını yaparım” değerlendirmesinde bulundu.