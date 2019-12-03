KKTC’de 75 kişide HIV tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS’in vücudun bağışıklık sistemini çöktüren bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu sistemin çöküşü ile AIDS hastalarının öldürücü olabilen bir dizi sağlık sorununa maruz kaldığı kaydedildi.

770 bin kişi öldü

AIDS oluşumuna neden olan bu virüse HIV adı verildiği ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 37 milyon kişinin HIV virüsü taşıdığı, HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ının antiretroviral tedavi aldığını ve 2018 yılında 770 bin kişi AIDS ile ilişkili tablolarla hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

AIDS’ten korunmanın bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yol olduğuna işaret edilen açıklamada, korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğu vurgulandı. Korunmasız cinsel yolla bulaşmanın HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hasta kişiyle korunmasız ( kondom) kullanmadan yapılan cinsel temasla virüsün

bulaşabildiği vurgulandı.

Açıklamada korunma yolları şöyle sıralandı: “Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır. Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.”