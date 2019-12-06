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    06.12.2019 - 07:50 |

    KKTC’den Barış Pınarı Harekatı için destek

    Barış Pınarı Harekatı’na destek için toplanan yardımın çeki, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’e takdim edildi.

    KKTC’den Barış Pınarı Harekatı için destek

    Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen takdim töreninde konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkının anavatanı ile beraber hem kıvançta hem de tasada birlikte olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

    KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuka uygun olarak Barış Pınarı Harekatını icra ederek bölgeye barışı getirdiğini söyledi.

    “Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla” halen mücadeleye devam edildiğini dile getiren Öztürk, Londra’da yapılan NATO zirvesinde de terörle mücadeledeki kararlılıklarının vurgulandığını ve terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya konduğunu kaydetti.

    TSK’nın Kıbrıs adasında garanti ve ittifak anlaşmalarından kaynaklı hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirten Öztürk, adada asla bir oldu bittiye müsade edilmeyeceğini vurguladı.

    Bağışın kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getiren Öztürk, “Yapılan bağış, sizlerin bizim harekatımıza ve TSK’ya desteğinizi göstermesi bakımından çok anlamlıdır. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, bağışın son derece önemli olduğunu vurguladı.

    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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