KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü için 4 konser düzenlenecek

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Lapta Esintileri Korosu’nun ortaklaşa verecekleri konserlerin ilki, bu akşam saat 20.00’de GAÜ Specturum’da yer alacak. Konser, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde YDÜ AKM’de ve 30 Kasım Çarşamba akşamı ise Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek konserlerde, aynı anda üç koro, toplam 130 korist ve 10 saz sanatçısıyla sahne alacak. Şef Ersin Tünay yönetiminde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Hafif Müziğinden seçme şarklılar seslendirilecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayesindeki tüm konserler ücretsiz olacak.