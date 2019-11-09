Kompozisyon yarışması ödülleri dağıtıldı

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma; 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir konusu üzerine düzenlendi. Törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de katıldı. Atatürk Kompozisyon Yarışması'nda 108 eser arasından, ortaokullarda, Anlamak: Ne Yıllar Ne Mesafeler Engeldir" adlı eseriyle Türk Maarif Koleji'nden Süleyman Eren Çelebi birinci, 'Mirasımızı yaşatalım" adlı eseriyle Doğu Akdeniz Doğa Koleji'nden Ahmet Levent Takır ikinci, 'Türk Toplumunun Remzi' adlı eseriyle Türk Maarif Koleji'nden Nermin Gökyay üçüncü oldu. Liselerde ise 'Eşsiz Lidere Sonsuz Sevda' adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Fatma Şimal Özanalp birinci, "Sana Söz Veriyoruz Atam" adlı eseriyle Yakın Doğu Koleji'nden Ahmet Bensel ikinci, 'O Hep Bizimle' adlı eseriyle English School of Kyrenia'dan Şafak Dila Palabıyık üçüncü oldu.