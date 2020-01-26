‘Konut projesi lansmanı kısa sürede yapılacak’

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Baybars, ilk olarak Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgesel sorunları dinledi. Baybars, bölge halkının konut ihtiyacının karşılanması, bölgede gençlerin topraklarında kök salması için bakanlığın yürüttüğü sosyal konut çalışmalarının hangi aşamaya geldiği hususunda vatandaşları bilgilendirdi. Baybars, Gazimağusa- Maraş Sosyal Konut Projesi’nin sadece barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bir yaşam sitesi konsepti şeklinde hazırlandığını söyledi. Baybars, vatandaşlara kısa süre sonra Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut Projesi’nin lansmanının yapılacağının müjdesini de verdi.

İçişleri Bakanı Baybars, Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılışında muhtarlık binasını gezdi, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Muhtarlık binasının açılışında konuşan Baybars, yeni muhtarlık binasının mahalleleri birleştiren, dayanışma ve birliktelik duygusunu içinde barındırdığını söyledi.