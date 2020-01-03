‘Kültürleri bir arada yaşatmak zenginliğimiz’

Partiden verilen bilgiye göre, Arıklı yeni yılın ilk gününde, Bangladeşlilerin etkinliğine ve kültür merkezlerinin Genel Kurulu’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Arıklı, “Kıbrıslı Türkler diline, dinine, ırkına bakmadan herkesi kucaklayan gönül zengini bir halktır” dedi.

Hangi sebeple olursa olsun bu ülkeye gelen ve vatandaş olmaya hak kazananların başlarının üstünde yeri olduğunu belirten Arıklı,vatandaşlık paydasında buluşan ve Anayasal eşitliğe inanan insanlar olduklarını dile getirdi.



Bangladeşlilerle din birliğine sahip olunduğunu da anımsatan Arıklı, “İslam dininin en önemli ilkelerinden birisi de bütün inananları kardeş kabul etmesidir” dedi.



“Kültürünüzü unutmayın. Ama Kıbrıs Türk Halkının kültürüne de alışın” şeklinde konuşan Erhan Arıklı,“Farklı kültürleri bir arada yaşatmak bizim zenginliğimizdir. Her Kıbrıs vatandaşı gibi sizlerin de çeşitli sorunları var. Bu sorunları biliyoruz ve iktidara geldiğimizde çözeceğiz” ifadelerine yer verdi. Bangladeşli vatandaşlar etkinliklerinde, Bangladeş’e mahsus çeşitli eğlence ve oyunlara da yer verdi.