Kumsal şehitleri anıldı

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kumsal katliamında eşi ve çocukları öldürülen merhum Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, muharip dernekler, kurum kuruluşların ve okulların temsilcileri ile askeri erkan katıldı.Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenkler sunuldu. Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencilerinden Belgin Çelikesmer’in şiir okuduğu törende, KTKA Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar ve merhum Nihat İlhan’ın oğlu Mustafa Necmi İlhan konuşma yaptı.KTKA Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Raif Akgün, 56. yıl önce bugün Rum Yunan ikilisinin Akritas Planı’nı uygulamaya başladığını ve masum birçok insanın öldürüldüğünü söyledi.



Gelecek nesillerin o günleri anmasının ve öğrenmesinin önemli olduğuna değinen Akgün, Akritas Planı’nın 21 Aralık 1963’te yürürlüğe girdiğini, savunmasız birçok kişinin öldürüldüğünü, Türklerin kahramanca direndiğini belirtti.Akgün, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu kahraman şehitlerimize borçluyuz. Geçmişi unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi.



“Topraktan, özgürlükten, bayraktan vazgeçmeyeceğiz” diyen Akgün, şehitlere rahmet diledi. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kültür Kolu Başkanı Kadir Okyar, 24 Aralık gecesi yapılan baskında bölgedeki halkın ellerinde sadece av tüfekleri olduğunu, bununla savunma yapmaya çalışırken şehitler verildiğini, birçok kişinin gazi olduğunu belirtti.Okyar, Nihat İlhan’ın o gün ulusal görevi başında bulunduğunu, eşi ve çocuklarının evde öldürüldüğünü, bunun en barbar cinayetlerden biri olduğunu söyledi.Emekli Tbp. Bnb. Nihat İlhan ise 23 Kasım 2016’da hayatını kaybetmişti.