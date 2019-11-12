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    HaberlerKıbrıs HaberleriKurudere’ye 2 bin hurma fidanı dikildi
    12.11.2019 - 07:50 |

    Kurudere’ye 2 bin hurma fidanı dikildi

    “Bugün Fidan Yarın Nefes: 11 Milyon Ağaç ile Geleceğe Nefes Ol” kampanyası çerçevesinde dün Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde Kurudere’ye yaklaşık 2 bin hurma fidanı dikimi yapıldı.

    Kurudere’ye 2 bin hurma fidanı dikildi

    Türkiye’deki kampanyayla eş zamanlı olarak saat 10.11’de gerçekleştirilen etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri yanı sıra, Vadili, İnönü ve Paşaköy belediye başkanları, belediye çalışanları ülke genelindeki Orman Dairesi çalışanları, öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

    Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı Ozan Özuyanık, yaptığı açıklamada,  Türkiye’nin başlattığı kampanya çerçevesinde 81 ilinde 2023 noktada 11 milyon fidanın dikildiğini söyledi.

    Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ise, kampanyanın faydalı ve geri dönüşümü olan bir proje olduğunun altını çizdi. Adahan “Çölü sonlandıracak, faydalı, geri dönüşümü olan bir girişim” olarak nitelendirdiği projenin sulama projeleriyle desteklenmesinin önemine değindi.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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