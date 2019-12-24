Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Altay oldu

21 Aralık’ta tarihinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kuruluda seçime tek liste ile girildi.



Esat Altay, delegelerin oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi. Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullar da belirlendi.

Ayhan Sığırcı, İsmail Demirci, Vedat Çağanağa, Mustafa Şevketoğlu, Ramazan Özçelik, Oktay Erdem, Bumin Paşa, Sefanur Sefa Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.



Denetleme Kurulu üyeliğine, Zekai Töre, Neriman Günsel ve Kaya Süer, Disiplin Kurulu üyeliğine ise Levent Şensoy, Sıtkı Öztekin ve Şerife Tan getirildi.



Yenierenköy’de 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı, yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı.



Aaraç, beton sete çarpıp dururken, Fikret Karabudaklı olay yerinde yaşamını yitirdi. Fikret Karabudaklı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsosinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.