BİST113.0390,77EURO6,60-0,03USD5,95-0,01ALTIN285,240,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Altay oldu
    ABONE OL
    24.12.2019 - 07:50 |

    Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Altay oldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi.

    Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Altay oldu

    21 Aralık’ta tarihinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kuruluda seçime tek liste ile girildi.

    Esat Altay, delegelerin oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi. Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullar da belirlendi.
    Ayhan Sığırcı, İsmail Demirci, Vedat Çağanağa, Mustafa Şevketoğlu, Ramazan Özçelik, Oktay Erdem, Bumin Paşa, Sefanur Sefa Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

    Denetleme Kurulu üyeliğine, Zekai Töre, Neriman Günsel ve Kaya Süer, Disiplin Kurulu üyeliğine ise Levent Şensoy, Sıtkı Öztekin ve Şerife Tan getirildi.

    Yenierenköy’de 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı, yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktı.

    Aaraç, beton sete çarpıp dururken, Fikret Karabudaklı olay yerinde yaşamını yitirdi. Fikret Karabudaklı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsosinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrik kontağından yangın çıktı

    Elektrik kontağından yangın çıktı

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber