Lefkara Evi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çayırova’da Lefkara Evi’ni ziyaret ettik. 20 yıl önce Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı olduğum dönemde restore ettirip hizmete koyduğumuz bu bina daha sonraki dönemde uzun zaman atıl kaldıktan sonra bir kaç yıl önce yeniden devreye girdi. Kadınlarımızın el emeği göz nuru Lefkara işlerinin sergilendiği bu mekan turist gruplarının düzenli ziyaret edecekleri yerler arasına dahil edilmeli” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlarla sohbet

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca, Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi, Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye Kandili’yi ziyaret ederek kutladı. Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Karpaz’da olduğumuzda uğramadan geçmediğimiz Kandil’e de gittik. Gidişimiz sadece kafes ve bulla (zeytinli hellimli karması) almak için değildi. Hayriye hanımı kültürel üretim dalında yılın girişimci kadını ödülünü aldığı için de kutlamaya gittik. Onun şahsında tüm girişimci kadınlarımızı kutluyorum. Bu arada emeğinin ürünü sıcak bulla harikaydı.” Akıncı, Mehmetçik’i de ziyaret ederek, spor kulübünde yurttaşlarla iç sorunların yanında Kıbrıs konusu ve Berlin’deki üçlü görüşmeyle ilgili sohbet etti.