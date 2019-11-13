Lefkoşa ve Girne’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün gece Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde olan suç önleme hizmetleri ekiplerinin şüpheli halde gördüğü bir aracı kontrol amaçlı durdurması sonucunda, aracın şoförü S.K. (21) ile yolcu R.Y.’nin (25) üzerinde ve

araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mg. ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, dün saat 16.30’da, M.O.S.’un (31) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucuyla karışık tütün içeren bir adet sigara buldu. Her iki olayda da adı geçen kişileri tutuklayan polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.