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    HaberlerKıbrıs HaberleriLefkoşa ve Girne’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı
    13.11.2019 - 07:50 |

    Lefkoşa ve Girne’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

    Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

    Lefkoşa ve Girne’de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

    Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün gece Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde devriye halinde olan suç önleme hizmetleri ekiplerinin şüpheli halde gördüğü bir aracı kontrol amaçlı durdurması sonucunda, aracın şoförü S.K. (21) ile yolcu R.Y.’nin (25) üzerinde ve
    araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mg. ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

    Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, dün saat 16.30’da, M.O.S.’un (31) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 9 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucuyla karışık tütün içeren bir adet sigara buldu. Her iki olayda da adı geçen kişileri tutuklayan polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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