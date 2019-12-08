Lefkoşa’da Demokrasi Heykeli açıldı

Ülkemiz heykel sanatçısı Zehra Şonya ve ekibi tarafından yapılan ve demokrasiyi simgeleyen “Demokrasi Heykeli” de alana yerleştirildi. Demokrasi Heykeli’nin açılışı dün düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bazı LTB Belediye Meclisi Üyeleri, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı heykel sanatçısı Zehra Şonya yaptı. 4 metre yüksekliğindeki heykellerin 2 yıl süren yapım aşamasını aktaran Şonya, bu süreçte katkı koyan gönüllülere, sanatçılara ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Şonya, demokrasi gibi ağır ve önemli olan bir kavramı çalışmanın ilk başta kendisini ürküten bir durum olduğunu, demokrasinin olmadığı coğrafyalarda insanların hayatının nasıl dönüştüğünün görüldüğünü belirtti. Sanatsal hayatı adına önemli bir heykeli Lefkoşa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını da vurgulayan Şonya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve Belediye Meclisi’ne teşekkür etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, herkesi bir başka hissettiren alan oluştuğunu belirterek, Zehra Şonya’ya alana anlam katan, büyük meşakkatli bu işi ekibi ile yorulmadan tamamlamasından dolayı teşekkür etti.