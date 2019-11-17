BİST105.3801,54EURO 6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriLondra Temsilciliği’nden 15 Kasım resepsiyonu
    17.11.2019 - 07:50 |

    Londra Temsilciliği’nden 15 Kasım resepsiyonu

    KKTC Londra Temsilciliği, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenledi.

    Londra Temsilciliği’nden 15 Kasım resepsiyonu

    Temsilcilikten verilen bilgiye göre, resepsiyon KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde Churchill Hyatt Regency Otel’de gerçekleşti. Resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin ve eşi Deniz Ergin, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubundan Lord Qurban Hüseyin, Lord Sheikh, Lady Butterworth, Milletvekilleri Graham Stringer, Christi Rehman ve Afzel Khan, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon mensupları, belediye başkanları, üst düzey konuklar ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri katıldı.

    400’ü aşkın davetlinin yer aldığı resepsiyonda, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

    Konukların Kıbrıs’a özgü lezzetlerle ağırlandığı resepsiyonda, Kıbrıslı Türk gitar sanatçısı Necati Emirzade ve keman sanatçısı Kamila Bydlowska sahne aldı.

    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK bursları ne zaman yatar?... KYK burs sonuçları açıklandı

    KYK bursları ne zaman yatar?... KYK burs sonuçları açıklandı

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Sıradaki Haber