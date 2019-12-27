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    HaberlerKıbrıs Haberleri LTB Hayvan Barınağı yararına sergi
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    27.12.2019 - 07:50 |

    LTB Hayvan Barınağı yararına sergi

    Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hayvan Barınağı’na katkı sağlamak amacıyla LTB ve fotoğrafçı Seda Ahiskal iş birliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.

    LTB Hayvan Barınağı yararına sergi

    LTB’den verilen bilgiye göre, Ahiskal tarafından çekilen Barınak’taki hayvanların fotoğraflarının sergilendiği etkinlik Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Söylem Matbaası ve Slogan Kurumsal’ın destekleri ile düzenlendi.

    LTB Hayvan Barınağı yararına sergi



    Serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak konuşma yaptığı belirtilen açıklamaya göre, Taçoy, bu alanda yapılabilecek çok şeylerin bulunduğunu, işbirliği yapılması gerektiğini, hayvan sevgisini ve Barınağı kamuya anlatmak, öğrencilere Barınağı gezdirmek gerektiğini kaydetti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Barınağı yaklaşık 2 yıl önce devraldıklarını, şartlarda çok ciddi bir iyileşme sağladıklarını kaydetti.

    Harmancı, “Şartlardaki iyileşmeye rağmen popülasyon sürekli artıyor ve ne kadar barınak açarsanız açın bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

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