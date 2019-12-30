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    HaberlerKıbrıs Haberleri LTB’den ‘Kız Kardeşim Projesi’ne destek
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    30.12.2019 - 07:50 |

    LTB’den ‘Kız Kardeşim Projesi’ne destek

    LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İş Kadınları Derneği tarafından organize edilen “Kız Kardeşim Projesi”ne destek verdi.

    LTB’den ‘Kız Kardeşim Projesi’ne destek

    LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı, Kıbrıs İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen öncülüğünde, İş Kadınları Derneği üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. Görüşmede, ilk ayağı haziran ayında Lefke’de gerçekleştirilen “Kız Kardeşim Projesi”nin ikincisinin Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenmesi konusunda fikir birliği sağlandı. LTB Başkanı Harmancı, projeyi Lefkoşa’da gerçekleştirmek için gerekli desteği vereceklerini ifade etti ve girişimci kadınlara bu proje aracılığı ile eğitimler verilip iş yaşantılarına katkı sağlanacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede bu yıl Lefkoşa’da uygulanacak olan “Kız Kardeşim Projesi”nin eğitim başlığının “Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi” olmasına da karar verildi.

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