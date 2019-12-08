‘Mahkemelerle çözeceğiz’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), turizm sektöründe yerel ürün kullanımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda dün saat 10:00’da başlayan “Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” kapsamında imzalanan protokole Başbakan Ersin Tatar da onursal şahit olarak imza koydu.

Açılışın ardından Turizm Sektöründe Yerli Ürün Kullanımının Artırılması Raporunun sunumu gerçekleştirildi; konuşmalar yapıldı ve iş birliği protokolü imzalandı.

Sırasıyla KTSO Başkanı Candan Avunduk, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, KKTC’de çok ciddi döviz girdisi sağlayan ve aşırı ithalatın yaratmış olduğu dış ticaret açığının kapatılmasında önemli paya sahip olan turizm sektöründe daha fazla yerli ürün tüketiminin sağlanmasının hedef olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu çerçevede atılacak adımların yaratılan katma değer, yerel istihdam ve yatırımlar açısından çok daha fazla olumlu katkı sağlayacağını belirten Avunduk, arz güvenliği, kalite ve fiyat konularında rekabetçi olan tüm ürünlerin yerli üreticilerden tedarik edilmesini hedeflediklerini anlattı.

Otellerin sadece yerli ürünlerin kullanımı açısından değil, aynı zamanda otel içerisindeki satış noktaları üzerinden de, yerli ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Avuduk, “Yerli ürün tüketimi düşük olan ürün gruplarında, komiteler kurulması suretiyle, nedenlerin araştırılması ve çözüm üretilmesini sağlamamız gerekmektedir. Bu alanda, Otelciler Birliği üyelerinin de yapıcı bir tavır içerisinde olması bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir” dedi.

Üreticiye destek

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner de konuşmasında, turizm ve sanayi sektörünün temsilcileri olarak tek başına kendi sektörlerinin çıkarını koruyarak bir yere varamayacaklarının farkında olduklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de konuşmasında, turizm sektöründe yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına tüm paydaşlar ile birlikte hareket ederek bu konuda daha önce yapılan toplantılarda ortaya çıkan verileri kullanarak sonuç alıcı adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sanayicilerin ve otellerin sorunlarının çözülmesi konusunda sürekli işbirliği halinde olacaklarını belirten Üstel, yerli üretim konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Üstel, turizm sektöründe ürettiklerini pazarlamak ve istedikleri noktaya ulaşmanın ancak kaliteli ürün üretilmesi ve bunun da sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ile mümkün olduğunu belirtti.

Üstel, “Bu anlamda 2020’de bütün tarafların katılımı ve ürün bazında yapılacak toplantıların organize edilmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, ekonominin büyümesi için yeni iş alanları açmak gerektiğini kaydetti ve teknolojiye önem verip bunun getirileriyle ekonominin büyütülebileceğini söyledi.

‘Rekabet edebilir ürünler yetiştiriliyor’

Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin üreticiye sanayiciye her koşulda sahip çıkmak gerektiğini söyleyen ve 45 yıldır bu yönde çalışan bir parti olduğunu kaydetti.

Üreticilerin kaliteli, rekabet edebilir ve ithal ürünlerle yarışabilir ürünler ürettiklerini dile getiren Tatar, üreticileri tebrik etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin Kuzey’e geçişleri ve Kuzeyden alışveriş yapmalarının oradaki yönetimi rahatsız ettiğini, meclise geçişleri önleyecek yeni bir önerge sunarak KKTC ekonomisini baltalamaya çalıştıklarını kaydeden Tatar, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için AB ve BM nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.

KKTC’nin üretimdeki başarılarının, Rumlar ve Güney’deki turistlerin KKTC’ye akın etmesinin Rum tarafını rahatsız ettiğini yineleyen Tatar, “hani bu ülkede hep birlikte huzur ve barış içinde yaşayacaktık. Burası biraz kalkınmaya başlayınca bu sizi rahatsız mı etti, biz kalkınmayalım mı, biz gelişmeyelim mi, bizim insanımızın daha fazla refah alabilme hakkı yok mu” diye konuştu. Ülke turizmindeki sıkıntıların direkt uçuş olmamasından kaynaklandığını da dile getiren Başbakan Tatar, direkt uçuş olmamasının da Rum tarafının vetosundan kaynaklandığını söyledi ve “Yoksa dünyanın bizimle bir sıkıntısı yok ben İngiltere’de bazı eski İngiliz milletvekilleriyle görüşme fırsatı buldum, onlar da rahatsız çünkü onlar da direkt buraya gelebilmek istiyor. İnşallah bunu da ilgili mahkemelerde halledeceğiz, çünkü burası artık 1974’deki Kuzey Kıbrıs değildir, burada çok gelişmeler olmuştur” diye konuştu.

‘Turizm gelirini artırmalıyız’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının en temel derdinin var oluş ve kimliğini geleceğe taşıma olduğunu söyledi ve bunun en önemli unsurunun kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak olduğunu vurguladı. Bu nedenle turizm üzerinde kafa yormak gerektiğini dile getiren Erhürman, 260 milyon dolar olan turizm gelirlerinin biraz daha artırılmasıyla dış kaynağa ihtiyaç duyulmayabileceğini anlattı. Turizmle ilgili turizm gelirinin nasıl artırılabileceği ve turizmden elde edilen gelirin nasıl daha fazlasının içeride tutulabileceğinin ele alınması gerektiğini kaydeden Erhürman, siyasi istikrar olmayışının turizmi olumsuz etkilediğini, göreve gelen hükümetlerin görev yaptıkları süre içerisinde bir turizm vizyonu oluşturma ve ayakları üzerinde duran politikalar yaratmalarının mümkün olmadığını söyledi.