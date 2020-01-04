BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Masal İçinde’ bugün Lefkoşa’da sergilenecek
    ABONE OL
    04.01.2020 - 07:50 |

    ‘Masal İçinde’ bugün Lefkoşa’da sergilenecek

    Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) için gelecek olan ‘Sinetiyatro’ çocuk oyunu Türkiye ve Kıbrıs’ta ilk kez bugün seyirciyle buluşacak.

    ‘Masal İçinde’ bugün Lefkoşa’da sergilenecek

    Ajans Cyprus Media& Production’dan verilen bilgiye göre, Masal İçinde-Sinetiyatro çocuk oyunu, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de 10.30-12.30 ve 14.30 saatlerinde olmak üzere üç seans sahne alacak.

    Biletler, KHYD, Deniz plaza ve oyun gişesinden temin edilebilecek.

    “Pamuk prenses ve yedi cüceler” masalını yeniden yorumlayarak sosyal içerikli mesajlarla çocukların eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerini amaçlayan oyunun, Ajans Cyprus Media& Production katkılarıyla ilk kez KKTC’ye geleceği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına oynanacağı kaydedildi.

    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanal İstanbul nerede ve ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek, hangi ilçelerden geçecek?

    Kanal İstanbul nerede ve ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek, hangi ilçelerden geçecek?

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber