Meclis bütçesi 41.9 milyon TL

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi dün Cumhuriyet Meclisi ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.



Dünkü çalışmalarına Cumhuriyet Meclisi bütçesiyle başlayan komitede ilk sözü alan HP Milletvekili Gülşah Sanverler, Meclis’in kaldırımlarındaki bozulmaların tamir edilmesi ve Meclis görüntüsünün daha iyi olması için gerekenin yapılması temennisinde bulundu.



Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşmasında, komite çalışmalarını mümkün olduğunca akşamüzeri sonlandırma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, bu amaçla hassas hareket ettiklerini kaydetti.



Bugün son gün olan bütçe komitesine katkı koyan tüm çalışanlara teşekkür eden Uluçay, bütçe çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Cumhuriyet Meclisi’nde yürütülen işleri paylaşan Uluçay, özellikle müşavir durumunda olan kişilerin çalışmasını sağlamak üzere eski parlamenterler odasını düzenlediklerini kaydetti.



Uluçay, Meclis personelinin günlük kullanımları ve ihtiyaçlarını karşılayacak mutfak bölümünün hazırlandığını ve personelin kullanımındaki bazı odaların tamirinin yapıldığını belirtti.



BRT ile işbirliği içerisinde yayınların kalitesinin artması için HD yayınına geçildiğini dile getiren Uluçay, Meclis’in park yeri ihtiyacının karşılanması için yeni park yeri yapıldığını söyledi.



Hizmet içi eğitim programının devam ettiğini dile getiren Uluçay, enerjiden tasarruf yapılması için de tüm lambaların LED olarak değiştirildiğini belirtti.



‘Takip edeceğiz’



Genel Kurul salonunda yapılan tamiratları da anlatan Uluçay, Genel Kurul’da çalışan basın mensuplarının da yayınlarını yapabilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılandığını kaydetti. Uluçay, Meclis’in daha iyi hizmet vermesi için gereken işleri takip ederek, yapılmasının sağlanacağını dile getirdi.



Uluçay, Meclis’in dış ilişkileri de, uluslararası platform çalışmalarının da düzenli olarak yapıldığını belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda düzenli yapılan temaslarla, ülkenin yaptığı yasama çalışmaları çerçevesinde AB temsilcileriyle düzenli temaslar içinde olduklarını dile getiren Uluçay, AB uyum programı içerisinde lobi çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.



Uluçay ayrıca katıldıkları yurtdışı temaslarla konferansların da olduğunu dile getirerek, katıldıkları toplantıların yararlarını anlattı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun da söz alarak, Meclis’te görev yapanların çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli teknik desteğin verilmesi temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi bütçe tasarısı oylanıp, kabul edildi.



Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin 6 milyon 988 bin 700 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini görüşmeye Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ın konuşmasıyla başladı.



Kamil Kayral, bazı kalemlerde sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, çalışmalarını haftanın her günü devam eden komisyona bazı ödeneklerin yetersiz geldiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.