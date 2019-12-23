23.12.2019 - 07:50 |
Merkez Bankası’ndan ‘Doğaya umut ol’ etkinliği
Merkez Bankası “Doğaya Umut Ol” etkinliği düzenledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta içerisinde 3 hektarlık bir alana 4 bin 500 ağaç dikimi yapılarak, Hamitköy Mandıralar bölgesinde oluşturulan KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’da dün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Banka yönetimi ve personelin geniş katılımı ve “Doğaya Umut Ol” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte araziye yeni ağaçlar dikildi. Etkinlikte konuşan Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, doğanın insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, “Belki doğadan aldıklarımzın tümünü geri veremeyiz ama bu tür projeleri hayata geçirerek bir nebze olsun doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.
Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı projesinin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Orman Dairesi yetkilerine de teşekkür eden Günay, her bireyin doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine işaret etti.
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