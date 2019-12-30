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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Milli bir tavıra ihtiyaç duyuyoruz’
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    30.12.2019 - 07:50 |

    ‘Milli bir tavıra ihtiyaç duyuyoruz’

    Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, Kıbrıs sorununa ilişkin duruşlarının yeni bir boyuta taşındığını söyledi. Tatar, “Dinamik bölgesel gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Mevcut konjonktürde gerçekçi ve milli bir tavıra duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır” dedi

    ‘Milli bir tavıra ihtiyaç duyuyoruz’

    Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının gasp edilmesi için Libya’da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter Yönetimi ile iş birliğine girişmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu vurguladı. Tatar, Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerini ve anavatan Türkiye ile birlikte ulusal, stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını kaydetti. Tatar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Libyalı darbeci general Halife Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temasları ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızın ve dış politikamızın bir uçtan diğer uca Akdeniz’e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Anavatan Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı savunma iş birliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin antlaşmalar, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye’yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşları olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji iş birliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır.

    ‘Kararlı bir duruş’

    Türkler, yüzyıllar boyunca Akdeniz’e hakim olmuş büyük bir medeniyettir. Akdeniz havzasının tarihini Türk tarihi olmadan yazmak, anlatmak mümkün değildir. Türk milletini Akdeniz’in zenginliklerinden mahrum etmeye yönelik her türlü çabanın tarafımızca yakından izlendiği ve anavatan Türkiye ile birlikte kararlı bir duruşla karşılanacağı iyi bilinmelidir.

    Bu bağlamda, Kıbrıs sorununa ilişkin duruşumuzun geniş bir çerçevede değişen Doğu Akdeniz jeopolitiği ile yeni bir boyuta taşındığı unutulmamalıdır. Dinamik bölgesel gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve değerlendirmekteyiz. Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı mevcut konjonktürde, olayların ciddiyetini iyi kavrayan gerçekçi ve milli bir tavıra duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır.”

     

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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