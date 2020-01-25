Mobilya Fuarı törenle açıldı

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan fuarlar, 26 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Birinci Mobilya Fuarı’nın açılışında Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve Sanayi Odası Başkanı Canan Avunduk konuşma yaptı.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Mobilya Sanayiciler Derneği’nin kendisini ziyaret ettiğinde onların heyecanının kendisine de yansıdığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman üretenin yanında olacaklarını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mobilya sektörünün ilerleyişine uzun zamandır tanıklık ettiğini belirterek, bu fuarların “biz yapabiliriz”i gözler önüne serdiğini söyledi.

Üreten kesimin “sizden bir şey olmaz” diyenlere yanıt verdiğini dile getiren Erhürman, “Her gün gelişerek devam etmeliyiz… Üreten yok olmaz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, aynı anda açılışı yapılan iki fuarın kendisini gururlandırdığını ifade ederek, üretimin istikrara dayandığını belirtti.