Nevü Rektörü, Atalay’ı makamında ziyaret etti

Din İşleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Mazhar Bağlı, Atalay’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, İslam Medeniyetinin bilim ve teknolojiye büyük katkılar sağladığına işaret ederek, bu medeniyetin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türkünün İslam ve Türk Dünyası tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Mazhar Bağlı, Kıbrıs Türkünün günümüzde de çeşitli ülkelerde bilim, teknoloji, tıp başta olmak üzere hayatın hemen her alanında önemli görevler ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.



Din İşleri Başkanı Atalay ise, Rektör Bağlıyı KKTC’de, özellikle de Din İşleri Başkanlığında görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Talip Atalay, din görevlilerinin eğitim ve yeni bilgiler edinme konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını, bu alanda verilecek her desteği memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.