‘Öğretmenlik onurlu bir vazifedir’

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile dün saat 10.00’da başlayan törende, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne alıp, marş ve şarkılar seslendirdi. Törende, merhum öğretmenlerden Celal Öztürk’ün annesi Ayşen Öztürk, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.



Öztürk’ten teşekkür



Törende ilk konuşmayı yapan merhum öğretmenlerden Celal Öztürk’ün annesi Ayşen Öztürk, “bu özel günde, yüzü kadar kalbi de güzel evladını unutmadıkları için” herkese teşekkür etti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkede yaratılan demokrasi ve hoşgörü ortamıyla onur duyduğunu ifade ederek, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in yaptığı eleştirileri reddetmeden, dinleyebildiğini söyledi.



Herkesin eleştiri yapabileceğini, ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı bir ortamda yapılan eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Çavuşoğlu, Eylem’in yaptığı konuşmayı eleştirerek, KTOEÖS’ün yaptığı eleştirilere törende cevap vermeyi uygun bulmadığını dile getirdi.



Ardından planlanmış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, öğretmenliğin herhangi bir meşgale, meslek veya iş olmanın ötesinde, daima öğretmeye ve öğrenmeye adanan bir ömür, kutlu ve onurlu bir vazife olduğunu kaydetti.