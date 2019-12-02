02.12.2019 - 07:50 |
Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakü’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Tarım Bakanları Toplantısı’na katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, 3-4 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl altıncısı düzenlenecek olan EİT Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla bugün ülkeden ayrılacak. Heyet, EİT üyesi ülkelerle birlikte çalışmalara katılacak. Oğuz, temaslarının ardından 5 Aralık’ta adaya dönecek.