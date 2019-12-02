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    HaberlerKıbrıs Haberleri Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak

    Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Bakü’de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Tarım Bakanları Toplantısı’na katılacak.

    Oğuz, Azerbaycan’da EİT toplantısına katılacak

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, 3-4 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl altıncısı düzenlenecek olan EİT Tarım Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla bugün ülkeden ayrılacak. Heyet, EİT üyesi ülkelerle birlikte çalışmalara katılacak. Oğuz, temaslarının ardından 5 Aralık’ta adaya dönecek.

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