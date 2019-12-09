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    09.12.2019 - 07:50 |

    ‘Öksüzler’in prömiyeri çarşamba günü yapılacak

    Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 11 Aralık Çarşamba akşamı yeni oyunu “Öksüzler”in prömiyerini gerçekleştiriyor.

    ‘Öksüzler’in prömiyeri çarşamba günü yapılacak

    Dennis Kelly’nin yazdığı Selen Girit’in çevirdiği “Öksüzler” oyununu Aliye Ummanel yönetti. Oyun Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

    ‘Sevgi, adalet...’

    Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiliz yazar Dennis Kelly’nin yazdığı “Öksüzler” küçük bir aile etrafında gelişen hikâyesinde çağımızın şiddet, ötekileştirme, ırkçılık gibi evrensel sorunlarına dikkat çekiyor. Tüm bunlar içinde aile, dürüstlük gibi temel insani değerlerimizin sınandığı bir zemin kuruyor ve bizi “Dünya böyle bir yer mi oldu artık?” sorusuyla baş başa bırakıyor.

    Oyunun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yorumu “hikâyeler çağında aslını korumak” temelinde kuruluyor. Oyunun yönetmeni bu yaklaşımı “Bizim yangınımız, bizim neslimizin yangını bu çünkü. Hangi değere sarılsak elimizde kalıyor. Aile, ülke, dürüstlük, sevgi, adalet... Her biri, aslını yansıtmayan bir hikâyede başka bir şeye dönüşmüş, manipüle edilmiş, sömürülmüş halde. Hikâyeler çağı bu. Kurmaca hikâyelerde savrulup duruyorlar” şeklinde tanımlıyor.

    Aliye Ummanel’in yönettiği oyunda Osman Ateş, Hatice Tezcan, İzel Seylani ve Tuğra Özyiğit rol aldı.

    11 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde prömiyer yapacak olan “Öksüzler” her çarşamba ve cuma aynı saatte burada sahnelenecek.

    ‘Öksüzler’in prömiyeri çarşamba günü yapılacak

    9 Aralık 2019 Magazin Bülteni9 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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