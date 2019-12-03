Okul inşaatında çökme kalıplar yüzünden olmuş

Bakanlık, okul binası inşaatında tüm kontrol ve denetlemelerin, yapımına başlandığı günden itibaren Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde yapıldığını belirtti ve gerekli tüm izinlerin de alınmış olduğunu vurguladı.

‘Kaza bizi üzdü’

Bakanlık açıklamasına göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, dün okul binası inşaatında incelemelerde bulunarak yapımı üstlenen Cysings Construction LTD Direktörleri Emrah Çakır ve Derviş Tandoğan’dan bilgi aldı. Yaşanan olayın inşaat yapım sürecinde karşılaşılabilecek bir olay olduğunu söyleyen Şirket, kazanın kendilerini üzdüğünü ancak herhangi bir can kaybına neden olmamasının, olayın sevindirici yanı olduğunu dile getirdi. Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyleyen şirket, “Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin durumunun iyi olması ve olayın kalıcı hasarlar bırakmaması bizleri sevindirmiştir” dedi.

Şirket, şunları dile getirdi: “Burada tüm kontrol ve denetim Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir denetim ve kontrol eksikliği yoktur. Kaza tamamen teknik bir olaydan kaynaklanmaktadır. Bugün yerinde de inceleme fırsatı buldum, gerekli önlemle ilgili şirket tarafından alınmış, okulumuzun yapımına devam edilmektedir ve planlanan teslim tarihine yetiştirileceği ön görülmektedir.”