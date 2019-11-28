‘Ölmüş sürece canlı muamelesi yapılıyor’

Özersay, Kıbrıs sorununda “Tarafların kendi işlerine öyle geldiği için aslında ölmüş olan bir sürece canlı muamelesi yaptığını” belirterek, “Ortada bir cenaze var, kimse kaldırmaya cesaret edemiyor. Bütün mesele budur bence” dedi.



Özersay, “1968 yılından bu yana bizi bir yere götürmeyen kısır bir süreci önce kaybettik, dün akşam Berlin’de aynı kısır süreci yeniden bulduk. Halinden memnun olanlara hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



‘Cesaret eden yok’



Özersay, “Kimisi statükonun konforuna doyamadığı için, kimisi yıllardır ‘tek yol federasyon’ dediği ve dediğinden dönemediği için, kimisi ise ‘statüko da nihayetinde göreceli bir istikrar sağlıyor’ dediği için ‘50 yıldır ne yapılıyor ve yapılamıyorsa ona aynen devam edelim’ şeklinde bir açıklama geldi Berlin’den. Yani aynı tren, aynı rayda, aynı yolda bugüne değin nasıl gider gibi yapıp bir yere varamadıysa, eğer kimse cesaret gösterip de bu anomaliyi sorgulamazsa yine bir yere varamayacak maalesef” ifadelerini kullandı.



‘2017’de çöktü’



Özersay, şöyle devam etti: “2017’de süreç çöktüğünde federasyon da, geçmiş yakınlaşmalar da, ortak açıklama da, Guterres kağıdı da masadaydı. Dün akşam Berlin’de yapılan açıklamada yine aynı şeyler, belgeler, aynı ifadeler var. Farklı olduğu söylenen ve Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararında atıfta bulunulan ‘siyasi eşitlik’ tanımı, 2017’de sürecin parçası kabul edilen Güvenlik Konseyi kararlarıyla birlikte oradaydı zaten.

Marifet bu kağıtları, cümleleri ve de kavramları alt alta yazmak değildir. Çünkü sıkıntı bunların orada olduğunu söylemek ya da söyletmekten değil bu kavram, cümle ve kağıtların anlamı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu. Bunlar alt alta yazıldığı zaman aynı şeyi söylemiş olmuyorsunuz.



Ortaklık konusunda aynı vizyona sahip olmuş olmuyorsunuz. Müzakereyi başlatabileceğiniz ‘ortak vizyonu’ yaratmış da olmuyorsunuz. Ağzınızdan aynı cümle çıkıyor ama bundan farklı şeyi anlıyor, farklı şeyleri bekliyorsunuz. Berlin’de fotoğrafı çekilen görüntü tam da budur. ”