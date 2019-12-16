16.12.2019 - 07:50 |
Özbek sanatı YDÜ’de
Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları kişisel resim sergileri, yarın açılacak.
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’da açılışı yapılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.