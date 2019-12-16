BİST111.2550,70EURO6,520,80USD5,850,58ALTIN277,510,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Özbek sanatı YDÜ’de
    ABONE OL
    16.12.2019 - 07:50 |

    Özbek sanatı YDÜ’de

    Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları kişisel resim sergileri, yarın açılacak.

    Özbek sanatı YDÜ’de

    YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’da açılışı yapılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak.

    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

    FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber