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    HaberlerKıbrıs HaberleriÖzersay, esnafın sorunları dinledi
    22.11.2019 - 07:50 |

    Özersay, esnafın sorunları dinledi

    Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Girne İlçe Yönetimi Üyeleri ve Girne Belediye Meclis üyeleri Girne Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti.

    Özersay, esnafın sorunları dinledi

    Verilen bilgiye göre, ziyarette partililere Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de eşlik etti.
    Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden, sorunları dinleyen Özersay ve partililer pazardan alışveriş de yaptı.

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