Özersay, esnafın sorunları dinledi

Verilen bilgiye göre, ziyarette partililere Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de eşlik etti.

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden, sorunları dinleyen Özersay ve partililer pazardan alışveriş de yaptı.