Özersay’dan ‘Pilli’ tepkisi

Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emine Pilli’nin, eşi üzerinden yapılmaya çalışılan yorumları hayretle okuduğunu belirtti. Özersay, bu konuda bazı hususları hatırlatmak istediğini kaydetti.Emine Pilli ile, daha önce müdür olduğu dönemde birlikte çalıştığını ve kendisiyle profesyonel anlamda çalışma tecrübesi bulunduğunu aktaran Özersay, “Müzakereci olduğum dönemde tüm teknik komiteler bana bağlıydı ve kendisi de o dönemde Kültürel Miras Komitesi’nin de başkanlığını yapıyordu” dedi.

Emine Pilli’nin eski eserler konusunda orada yıllarca müdürlük görevi yaptığı için tecrübeli ve yetişmiş bir bürokrat olduğunu vurgulayan Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ndeki ve daha önce müdürlük yapmış, emekli olan güvenilir kişilerle yaptığı istişarelerde de Emine Pilli’nin adının önerildiğini belirtti.

“Kadına karşı şiddeti protesto ettiğimiz böyle bir günde, profesyonel olarak mesleğinde kendini kanıtlamış olan bir kadını, eşi üzerinden tanımlamaya çalışanların tam da bir nevi şiddet uyguladıklarını düşünüyorum ve bunu kınıyorum” diyen Özersay, “Ucuz popülist bir siyaset uğruna bu yorumları yapanlar, mesleğinde tecrübeli bir kadın yöneticiyi, eskiden aynı görevi yapmış bir kadın bürokratı, Bakan olan eşi üzerinden değerlendirerek bu çağda kadına verdikleri değeri gösteriyorlar. Asıl sorgulamamız gereken budur diye düşünüyorum.” İfadesini kullandı. Bu çağda bir kadını profesyonel tecrübesi üzerinden değil eşi üzerinden tanımlamanın yanlış olduğunu söyleyen Özersay, bu vesileyle kadına karşı şiddeti kınadığını yineledi.