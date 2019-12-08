08.12.2019 - 07:50 |
‘Pahalılık oranları hiç inandırıcı değil’
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı Hayat Pahalılığı Endeksinin hiç inandırıcı olmadığını belirterek, “Öyle anlaşılıyor ki, açıklanan rakamlar, hükümetin önceden belirlediği ve bütçeyi ona göre şekillendirdiği hayat pahalılığı oranına uydurulmaya çalışılıyor” dedi.
Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı hayat pahalılığı oranının eksi açıklanmasının adından, kasım ayı hayat pahalılığı oranının da eksi açıklandığını belirterek, açıklanan rakam ile ülkedeki ekonomik gerçeklerin taban tabana zıt olduğunu savundu.
Özyiğit, “ülkede vatandaşların büyük bir bölümü fakirleşip, alım gücü düşerken, hayat pahalılığı oranlarının eksi çıkartılarak vatandaşların maaşlarına yansıtılması gereken artışa dolaylı yönden el koymanın kabul edilebilir olmadığını” söyledi.