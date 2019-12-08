‘Pahalılık oranları hiç inandırıcı değil’

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı hayat pahalılığı oranının eksi açıklanmasının adından, kasım ayı hayat pahalılığı oranının da eksi açıklandığını belirterek, açıklanan rakam ile ülkedeki ekonomik gerçeklerin taban tabana zıt olduğunu savundu.

Özyiğit, “ülkede vatandaşların büyük bir bölümü fakirleşip, alım gücü düşerken, hayat pahalılığı oranlarının eksi çıkartılarak vatandaşların maaşlarına yansıtılması gereken artışa dolaylı yönden el koymanın kabul edilebilir olmadığını” söyledi.