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    HaberlerKıbrıs HaberleriPilli, Aydınköy’ü gezdi
    19.11.2019 - 07:50 |

    Pilli, Aydınköy’ü gezdi

    Sağlık Bakanı Ali Pilli, Aydınköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

    Pilli, Aydınköy’ü gezdi

    Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Pilli, vatandaşların beklentilerini dinledi, sağlık konusunda ve bölgenin diğer ihtiyaçları ile ilgili bilgiler aldı. Ziyareti çerçevesinde hastane projelerine de değinen Bakan Pilli, Güzelyurt Hastanesinin hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü, hedeflerinin 2020 yılında Güzelyurt Hastanesi’nin bitmesi olduğunu söyledi.  Bakan Pilli’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, bölgenin kalkınması ve genel beklentileri konusunda beklentilerini dile getirdi.

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