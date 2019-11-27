‘Rayından çıkmış treni tekrar raya koyduk’

“Rayından çıkmış görünen bir treni yeniden doğru raya oturttuk diyebilirim” ifadesini kullanan Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin gayrı resmi 5+1 toplantı için çalışma yapacağını ancak bunun için gerek Kıbrıs’taki gerekse garantör ülkelerdeki durrumu da dikkate alarak aceleci davranmayacağını belirtti.



Akıncı şu değeerlendirmelerde bulundu:



“BM Genel Sekreteri’nin davetiyle geldiğimiz Berlin’de bugün önce ayrı ayrı daha sonra Anastasiadis’le birlikte üçlü olarak biraraya geldik. Uzunca bir süre konular enine boyuna konuşuldu ve değerlendirirldi. Ardından da içinde bulunduğumuz nokta, Sayın Genel Sekreterin açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş oldu.

Kanaatimce olumlu bir adımdır bugün burada atılan. Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii sadece rayına yerleştirilmiş olması yeterli değil, çözüm istasyonuan doğru yol amlası ve oraya varmasını temin için el birliğiyle çalışılması gerekir kanaatindeyim. Sayın Genel Sekreterin sürece katılımı son derece önemlidir.”



Akıncı, “Artık uzayıp giden bir süreç sözkonusu olmayacak, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odakli bir müzakere sürecinden ve stratejik bir anlaşmayı hedefleyen bir süreçten söz ediliyor” dedi.