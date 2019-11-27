BİST 105.9830EURO6,360,05USD5,770,21ALTIN270,80-0,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Rayından çıkmış treni tekrar raya koyduk’
    27.11.2019 - 07:50 |

    ‘Rayından çıkmış treni tekrar raya koyduk’

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadisle gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    ‘Rayından çıkmış treni tekrar raya koyduk’

    “Rayından çıkmış görünen bir treni yeniden doğru raya oturttuk diyebilirim” ifadesini kullanan Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin gayrı resmi 5+1 toplantı için çalışma yapacağını ancak bunun için gerek Kıbrıs’taki gerekse garantör ülkelerdeki durrumu da dikkate alarak aceleci davranmayacağını belirtti.

    Akıncı şu değeerlendirmelerde bulundu:

    “BM Genel Sekreteri’nin davetiyle geldiğimiz Berlin’de bugün önce ayrı ayrı daha sonra Anastasiadis’le birlikte üçlü olarak biraraya geldik. Uzunca bir süre konular enine boyuna konuşuldu ve değerlendirirldi. Ardından da içinde bulunduğumuz nokta, Sayın Genel Sekreterin açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş oldu.
    Kanaatimce olumlu bir adımdır bugün burada atılan. Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii sadece rayına yerleştirilmiş olması yeterli değil, çözüm istasyonuan doğru yol amlası ve oraya varmasını temin için el birliğiyle çalışılması gerekir kanaatindeyim. Sayın Genel Sekreterin sürece katılımı son derece önemlidir.”

    Akıncı, “Artık uzayıp giden bir süreç sözkonusu olmayacak, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odakli bir müzakere sürecinden ve stratejik bir anlaşmayı hedefleyen bir süreçten söz ediliyor” dedi.

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

    Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

    Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

    Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

    Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

    Son depremler 27 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

    Son depremler 27 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

    Sıradaki Haber