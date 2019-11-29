‘Rumlara gereken karşılık verilecek’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasının başında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Taçoy, KKTC’nin haksız izolasyonlara maruz kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.



“Bu çağda, çağdışı izolasyonlara takılma yerine dünya dili konuşma, teknolojiyi kullanma ve yenilikler yaratma peşindeyiz” diyen Taçoy, “Bu nedenle ülkemizde vizyon 2035 sürecini başlattık. anavatanımızın ve yabancı uzmanların desteği ile 8 tematik alanda ilerlemek için projeler yapıyoruz. gerek ekonomik gerekse sosyal yaşamın gelişmesi için bu projeleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz’in bir enerji havzası olduğu göz önünde tutulduğunda 2035 vizyonunun yanında enerjinin de birinci gündem olduğunu ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz’de Türkiyemiz ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için önemli adımlar atıyoruz” dedi.



Bakan Taçoy, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz’deki tek taraflı adımlarına mutlaka gereken karşılığın verileceğini kaydederek, Türkiye’yi ve KKTC’yi yok sayan hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini vurguladı. Taçoy, “Bu süreçlerin yanında; yabancı uzmanların bizlere hazırladığı raporlarda çıkan şudur; izolasyonlar devam ederse bir an önce lng, doğalgaz boru hattı ve interconnection yapmanız şarttır. Türkiye’den gelen su ile hayat bulan bir ülkenin bakanı olarak buradan rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kıbrıs’ın Türkiye ile hem doğalgaz boru hattında hem de elektrikte bağlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.



BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Berlin’de bir araya geldiğini anımsatan Taçoy, görüşmeden çıkan sonucun; Rum tarafının bugüne kadarki uzlaşmaz tutumunun bir gerçekliği olduğunu söyledi.