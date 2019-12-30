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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Rumlarla federal devlet kurmanın mantığı yok’
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    30.12.2019 - 07:50 |

    ‘Rumlarla federal devlet kurmanın mantığı yok’

    Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü’nün düzenlediği Yuvarlak Masa toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler” konusunda görüşlerini aktardı.

    ‘Rumlarla federal devlet kurmanın mantığı yok’

    YDP açıklamasına göre Arıklı konuşmasında, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını söyleyerek, bu seçimlerin birçok uluslararası güç ve devleti yakından ilgilendirdiğini söyledi. Arıklı, “1990 yılında BM’ye üye devlet sayısı 152 iken, şu anda bu sayı 194 oldu. Yani son çeyrek yüzyılda dünyada 42 yeni devlet kurulmuş. Kurulan tek bir federasyon yok. Tam aksine federasyonların yıkılıp yerlerine ulusal devletler kuruluyor. Bizden devletimizi yıkıp, aramızda coğrafi birlikten başka hiçbir bağımız olmayan Rumlarla federal bir devlet kurmamızı istiyorlar. Bunun mantığı yok” dedi.

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