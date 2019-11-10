Saat 09.05’te hayat duracak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle anılacak.Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.



Başkent Lefkoşa’daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalanacak.



Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.15’te AKM’de yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı”nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşmalar yapılacak. Ayrıca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşacak. Anma programı, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ile sona erecek. Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.



Törende, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğretmenin günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapacağı törende şiir de okunacak.



Çelenk bırakılacak



Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak. Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. The English School’dan bir öğrencinin şiir okumasıyla tören sona erecek. Ayrıca, The English School Of Kyrenia Konferans Salonunda saat 15.00’te anma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, video, Atatürk ile ilgili drama, oratoryo, müzik eşliğinde drama gösterisi ve solo performans sergilenecek.



Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Kurtuluş Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunacak. Tören, Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.