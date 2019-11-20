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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Sabrımızı fazla zorlamayın’
    20.11.2019 - 07:50 |

    ‘Sabrımızı fazla zorlamayın’

    Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Rum Ortodoks Kilisesinin desteğindeki Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın KKTC bayrağını yakma eylemini şiddetle kınadıklarını belirtti.

    ‘Sabrımızı fazla zorlamayın’

    Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü olası bir çözümde Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü istemeyen şer ittifakı PKK desteğindeki faşist ELAM’ın son eylemiyle Kıbrıs’taki Türk varlığına karşı gelecekteki hasımane niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

    “2003 yılından beridir KKTC’de bugüne kadar bir tek Rum ne tacize ne de herhangi bir saldırıya maruz kalmamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen vatandaşlarımız ise sürekli olarak Rumların tacizlerine ve saldırılarına maruz kalmaktadır. Bugün bayrağımıza bile tahammül edemeyen faşist ELAM’a ve Rum halkına bir kez daha hatırlatırız;

    Türkün tarihini bilmiyorsanız iyice öğrenin bizler bu bayrağa saygı duymayanlara, eşref vakti geldiğinde, saygı duymasını çok iyi öğretir ve diz çöktürtmesini iyi biliriz. Sabrımızı fazla zorlamayınız. Gelişmeleri ihtiyatlı bir şekilde iyimserlik ve hassasiyetle izlemeye devam ediyoruz.”

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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