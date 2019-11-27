Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 672 milyon TL

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini onayladı.



Komitede ilk sözü CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli aldı. İncirli, Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan payın düşük olduğunu, 2019’un gerisinde yer aldığını ve genel bütçe artarken bakanlık bütçesinin gerileme içine girdiğini söyledi.



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, sağlık alanında tasarruf yapılamayacağını ve sağlık alanındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Angolemli, 1980’li yıllardan beri aynı sorunların görüşüldüğünü kaydetti. Angolemli, Sağlık Bakanlığı’nın sevk bakanlığı olarak değerlendirilebileceğini çünkü çok ciddi sayıda sevklerin yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta sorunları çözmek için mücadele vereceklerini ve 2020’nin sağlıkta çözüm yılı olacağına inanç belirtti.



Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde altyapı eksikliği olduğunu, bunun Türkiye katkıları, fonları ve yerel kaynaklarla giderileceğini ifade etti.

Güzelyurt Hastanesi’ni 2020’de bitirme ve Lefkoşa’da yeni hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını söyleyen Pilli, en fazla sevkin yoğun bakımlardan yapıldığını, bunu gidermek adına 20 yataklık alt yapının alındığını ve bu sorunun giderileceğini belirtti.



‘Sıkıntı yaşanıyor’



CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili ne yapılacağını sordu. Bölge nüfusunun arttığını belirten Şahiner, hastanenin günlük 45 bin kişiye ikinci derece hizmet vermesi gereken bir hastane olduğunu kaydetti.



Şahiner, hastanenin hak ettiği noktada olmadığını, artan nüfus nedeniyle sıkıntılar yaşanmakta olduğunu, bitirilemeyen yol nedeniyle ambulansların hastaya ulaşmakta zorluk yaşadığını ve zaman kaybettiğini söyledi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde doktor sayısının artırıldığını, tüm branştan doktorların hastanede hizmet verdiğini belirtti.



CTP Milletvekili Erkut Şahali, bütçenin, yeni hastane inşaatı ve Güzelyurt Hastanesi’ne yönelik bir işaret vermediğini söyledi.



Güzelyurt Hastanesi’nin süratle bitirilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, donanımlı bir hastaneyle hizmet verilmesinin önemli olduğunu belirtti.



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarına karşılık yarım inşaat olan hastanenin devlete geçeceğini ve mahsuplaşma yapılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Amcaoğlu, yapılacak protokolle bu olayın sonuçlandırılacağını belirtti.



Devlet kaynaklarının pervasızca kullanılmasına karşı oldukların söyleyen Amcaoğlu, burada yapılanın ülke yararına olacağını, bir ihtiyacın giderileceğini, atılacak adımın her kesimin görüşü alınarak atılacağını kaydetti.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün Sağlık Bakanlığı’nın 672 milyon 313 bin 500 TL’lik bütçesini görüşerek, oyçokluğuyla kabul etti.