‘Sağlık sigortasında rekabet olacak’

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaların devamı şeklindeki açılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Artık birlikte yürüyebileceğimiz bir yol haritası var” diyen Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile kamu ve özel sektörün entegre edileceğini, bundan da hem halkın, hem de sağlık sektörünün kazanacağını belirtti.



Gardiyanoğlu, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çıkılan yolda, Serbest Çalışan Hekimleri Birliği’nin önemli paydaşlardan biri olduğunu belirtti.



Türkiye ile protokol

Sucuoğlu, yıllardır konuşulan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ilk kez bir adım atıldığını ve hedef konulduğunu ifade ederek, Türkiye ile bu konuda protokol imzaladıklarını vurguladı. Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın artık tatlı bir rekabet yaratacağını belirterek, hastanın en büyük hakkı olan hastane ve doktor seçme özgürlüğünü getireceğini söyledi. Devlet hastanelerinin üzerindeki yükün de paylaşılacağına dikkat çeken Sucuoğlu, tüm paydaşların katkılarıyla hedefe doğru gideceklerini belirtti.



Bazı statükodan yana olan kesimlerin seslerini yükseltecek gibi göründüğünü de dile getiren Sucuoğlu, “İnandığımız bu yolda ilerleyeceğiz” dedi. “Parayı nerede bulacaksınız?” şeklinde sorular sorulduğunu kaydeden Bakan Sucuoğlu, bakanlığın ve Maliye’nin katkılarıyla bunun ulaşılamayacak bir miktar olmadığını belirtti.